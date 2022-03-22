Popcaketv

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Отар Кушанашвили прошелся по Урганту из-за его недавней поездки: «Урганту на вас на…!»

Отар Кушанашвили прошелся по Урганту из-за его недавней поездки: «Урганту на вас на…!»

Журналист Отар Кушанашвили известен тем, что не боится высказывать свои самые смелые мнения о звездах и обо всем, что происходит в мире.

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