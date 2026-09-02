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Cменные АКБ и SSD, высокая ремонтопригодность, OLED 3K, 24 ГБ ОЗУ, Arc B390 и неубиваемое исполнение: представлен ноутбук Acer Vero 16

Cменные АКБ и SSD, высокая ремонтопригодность, OLED 3K, 24 ГБ ОЗУ, Arc B390 и неубиваемое исполнение: представлен ноутбук Acer Vero 16

Аккумулятор и SSD можно заменить, а шарнир выполнен обслуживаемым Acer представила ноутбук Vero 16, сочетающий современные компоненты с экологичным подходом и повышенной ремонтопригодностью.

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