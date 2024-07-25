В Астрахани силовые структуры отбивали у «террористов» цирк

Согласно легенде оперативно-тактического контртеррористического учения. Оперативным штабом в Астраханской области при координации Национального антитеррористического комитета было проведено оперативно-тактическое учение в командно-штабном формате «Экран».
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