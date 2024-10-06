Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

© Anatoly Lomohov Russian Look/Globallookpress Телефильм "Семнадцать мгновений весны" обогатил русскую культуру не только очередным образом настоящего мужчины и анекдотами про Штирлица, но и многочисленными афоризмами, зачастую совсем не шуточными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх