МО Литвы: Вильнюс планирует закупить у Киева оружие на €20 млн для передачи ВСУ

Вильнюс приобретет у Киева оружие на €20 млн для передачи украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем администрации президента Украины Александром Камышиным.