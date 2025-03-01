МО Литвы: Вильнюс планирует закупить у Киева оружие на €20 млн для передачи ВСУ

Вильнюс приобретет у Киева оружие на €20 млн для передачи украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем администрации президента Украины Александром Камышиным.
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