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За год книги в России подорожали на 20%

Эксперты считают, что это может повлиять на снижение спроса. За год книги в России подорожали на 15–20%, но это не предел: до конца года цены на них вырастут ещё на 15%, передают «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз и в издательства.

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