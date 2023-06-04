За год книги в России подорожали на 20%

Эксперты считают, что это может повлиять на снижение спроса. За год книги в России подорожали на 15–20%, но это не предел: до конца года цены на них вырастут ещё на 15%, передают «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз и в издательства.
Эксперты считают, что это может повлиять на снижение спроса. За год книги в России подорожали на 15–20%, но это не предел: до конца года цены на них вырастут ещё на 15%, передают «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз и в издательства.
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