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Известный 29-летний футболист перенес операцию на сердце

Известный 29-летний футболист перенес операцию на сердце

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей перенес операцию на сердце, сообщает пресс-служба итальянского клуба .

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