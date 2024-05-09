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Базкорд: ваш надежный партнер в мире базальтовых материалов

Базкорд – ваш надежный партнер в мире высокотехнологичных строительных материалов. Мы предлагаем широкий спектр базальтовых материалов, произведенных из непрерывного базальтового волокна BASFIBER по запатентованной технологии, обеспечивающей непревзойденные характеристики.

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