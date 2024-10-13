Пять просьб Зеленского в его европейском турне — и шансы, что они будут удовлетворены

Зеленский отправился в турне по Европе с пятью требованиями, сообщает Politico. Шансы на принятие Украины в НАТО, получение немецких ракет Taurus, защиту воздушного пространства и разрешение бить вглубь России стремятся к нулю.
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