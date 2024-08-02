Какой мессенджер лучше WhatsApp или Telegram

Разбираемся в нюансах использования популярных приложений. В интернете нередко можно встретить споры на тему, каким мессенджером лучше пользоваться WhatsApp или Telegram? Наша редакция решила разобраться в этом вопросе и ответить на самые популярные вопросы о приложениях.
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