РИА «Новости»: в херсонском селе призвали убрать могилу нациста с мемориала ВОВ

Жители Алешкинского района Херсонской области составили коллективное обращение, в котором попросили власти убрать могилу украинского националиста с мемориала воинам Великой Отечественной войны в селе Костогрызово.
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