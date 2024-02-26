Федерация футбола Саудовской Аравии открыла дело против Криштиану Роналду

Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование против португальского нападающего клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду после жеста, который он показал болельщикам «Аш-Шабаб» в ходе матча национального первенства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии