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Федерация футбола Саудовской Аравии открыла дело против Криштиану Роналду

Федерация футбола Саудовской Аравии открыла дело против Криштиану Роналду

Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование против португальского нападающего клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду после жеста, который он показал болельщикам «Аш-Шабаб» в ходе матча национального первенства.

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