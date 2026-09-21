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Поварёнок с лучшими рецептами

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Манная каша с яблоком

Манная каша с яблоком

Манная каша — блюдо из манной крупы, сваренной на молоке, воде или их смеси. Она отличается кремовой текстурой и лёгкой усвояемостью, поэтому часто встречается в детском и диетическом питании.

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