В России появится реестр языков

Владимир Путин поручил разработать и внести в Госдуму до 1 мая проект закона «О языках народов Российской Федерации», предусмотрев в нем в том числе создание и ведение государственного реестра языков народов России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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