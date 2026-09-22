👷 В Севастопольском районе фирма незаконно хранила и перерабатывала строительные отходы Место хранения в Балаклавском районе Севастополя не было оборудовано защитой от осадков и ветра, отсутствовала ливневая канализация и твердое покрытие, а также объект не стоял на учете.
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