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test mazurok

2 подписчика
👷 В Севастопольском районе фирма незаконно хранила и перерабатывала строительные

👷 В Севастопольском районе фирма незаконно хранила и перерабатывала строительные отходы Место хранения в Балаклавском районе Севастополя не было оборудовано защитой от осадков и ветра, отсутствовала ливневая канализация и твердое покрытие, а также объект не стоял на учете.

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