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Глава МИД Франции прокомментировал отказ лидеров Сирии пожать руку Бербок

Глава МИД Франции прокомментировал отказ лидеров Сирии пожать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о своем желании, чтобы представители нового правительства Сирии пожали руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, однако это не было целью его поездки.

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