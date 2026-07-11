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«Газпром» предупредил о рисках для Европы из-за низкого заполнения ПХГ к зиме

«Газпром» предупредил о рисках для Европы из-за низкого заполнения ПХГ к зиме В «Газпроме» отметили, что заполнение европейских ПХГ идёт медленно, а отставание от прошлогодних показателей увеличивается.

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