МИД Китая: поведение США в истории с TikTok обусловлено «бандитской логикой»

Поведение Вашингтона в истории с сервисом TikTok обусловлено «бандитской логикой». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразило министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.
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