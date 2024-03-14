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МИД Китая: поведение США в истории с TikTok обусловлено «бандитской логикой»

МИД Китая: поведение США в истории с TikTok обусловлено «бандитской логикой»

Поведение Вашингтона в истории с сервисом TikTok обусловлено «бандитской логикой». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразило министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

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