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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамес ушел из «Миннесоты» спустя полгода. Сообщалось, что 35-летний хавбек может завершить карьеру после ЧМ-2026

« Миннесота Юнайтед » объявила об уходе Хамеса Родригеса .  Экс-хавбек «Реала» и «Баварии» перешел в американский клуб в феврале этого года.

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