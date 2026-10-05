Алексей Ушаков займет место в Заксобрании Нижегородской области

Вакантный после перехода Ольги Щетининой в Совет Федерации мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области передадут руководителю Центра управления регионом Алексею Ушакову, который на выборах возглавлял региональную группу №10 по Кстово.
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