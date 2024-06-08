Родители, не записывайте своего ребенка в онлайн-школу программирования. если не хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным.
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Родители, не записывайте своего ребенка в онлайн-школу программирования. если не хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным.