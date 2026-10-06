ИИ-бабушка, мама, папа и подросток «Билайна» заговорили мошенников на 6 тыс. дней

В общей сложности нейросети удерживали мошенников на линии около 140 тыс. часов С начала 2026 года антифрод-система «Билайна» заблокировала более 870 млн нежелательных звонков.
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