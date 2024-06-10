Рейтинг упаковок российских вин по версии агентства Getbrand возглавили «Массандра» и «Ведерниковъ»

Агентство Getbrand составило рейтинг упаковок российских вин. «Сноб» публикует его результаты.Как считалиЭксперты Getbrand выбрали для исследования 10 вин, которые почти всегда представлены в крупных торговых сетях.
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