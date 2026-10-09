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Более 20 предприятий Подмосковья проведут экскурсии для школьников и студентов

Более 20 предприятий Подмосковья проведут экскурсии для школьников и студентов

В Подмосковье стартовал осенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов». Более 20 промышленных предприятий региона проводят экскурсии для школьников и студентов, знакомят их с современными технологиями и рассказывают о востребованных специальностях в машиностроении.

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