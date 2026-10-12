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Диетолог Соломатина назвала тыкву полезным продуктом для гипертоников

Диетолог Соломатина назвала тыкву полезным продуктом для гипертоников

Запеченная или приготовленная на пару тыква помогает снижать давление при умеренном употреблении. Об этом сайту «Абзац» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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