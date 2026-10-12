Диетолог Соломатина назвала тыкву полезным продуктом для гипертоников

Запеченная или приготовленная на пару тыква помогает снижать давление при умеренном употреблении. Об этом сайту «Абзац» рассказала диетолог Елена Соломатина.
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