Ян Пекло обвинил Зеленского в нарушении протокола в Польше

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что 29 июля Зеленский нарушил дипломатический протокол, не встретившись с президентом Польши Каролем Навроцким, несмотря на визит в страну после встречи с Дональдом Трампом.
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