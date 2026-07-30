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Царьград

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Ян Пекло обвинил Зеленского в нарушении протокола в Польше

Ян Пекло обвинил Зеленского в нарушении протокола в Польше

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что 29 июля Зеленский нарушил дипломатический протокол, не встретившись с президентом Польши Каролем Навроцким, несмотря на визит в страну после встречи с Дональдом Трампом.

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