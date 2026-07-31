Что будет с ценами на бензин? Правительство приняло новое решение - что изменится с 1 августа

В России изменили правила экспорта топлива.Правительство России продлило действие ограничений на экспорт отдельных видов топлива и утвердило дополнительные меры для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.
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