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Царьград

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Что будет с ценами на бензин? Правительство приняло новое решение - что изменится с 1 августа

Что будет с ценами на бензин? Правительство приняло новое решение - что изменится с 1 августа

В России изменили правила экспорта топлива.Правительство России продлило действие ограничений на экспорт отдельных видов топлива и утвердило дополнительные меры для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.

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