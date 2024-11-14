Под Красноярском у отравившейся семьи родился здоровый ребенок

В семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре этого года погибли четыре ребенка, родился здоровый мальчик, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Красноярского края Олесю Климову.