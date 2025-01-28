Как свекровь игнорирует нашу семью

Успокойтесь, не вы одна так живёте.Я знаю такие случаи. Потерпите и живите с мужем дружно. А поговорить с мамашей мужа предоставьте ему самому.

Людмила Петрухина

Радоваться надо, а не забивать себе голову ерундой. Свекра денег у вас не просит, шкафы, пыляку и кастрюли не проверяет. Живите спокойно своей семьей. И да, не корячтесь с дорогими подарками, от этого свекровь лучше к вам относиться не будет. И на старости лет свекобры вам не придется за ней горшки выносить и ...опу мыть. Есть любимка- доца с унучеками.