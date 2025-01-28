В нашей семье существует проблема, о которой я не могу не думать. У нас с мужем есть четырехлетний сын, и, казалось бы, это должно стать поводом для радости и единения.
Как свекровь игнорирует нашу семью
Комментарии
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Элеонора Коган
Успокойтесь, не вы одна так живёте.Я знаю такие случаи. Потерпите и живите с мужем дружно. А поговорить с мамашей мужа предоставьте ему самому.
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17 час.
Сергей Рубцовск
Радуйся дурочка, что свекруха к вам в семью не лезет.
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14 час.
Людмила Петрухина
Радоваться надо, а не забивать себе голову ерундой. Свекра денег у вас не просит, шкафы, пыляку и кастрюли не проверяет. Живите спокойно своей семьей. И да, не корячтесь с дорогими подарками, от этого свекровь лучше к вам относиться не будет. И на старости лет свекобры вам не придется за ней горшки выносить и ...опу мыть. Есть любимка- доца с унучеками.
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14 час.
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