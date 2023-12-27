Какие последствия уже наступили для звезд после "почти голой" вечеринки Ивлеевой

Разрываются контракты, отменяются концерты, вырезаются из эфиров Гости "почти голой" вечеринки, которую устроила Анатасия Ивлеева, извиняются за свое участие в мероприятии, но несмотря на это для некоторых последствия уже наступили, рассказала СММ-редакция amic.
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