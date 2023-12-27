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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Какие последствия уже наступили для звезд после "почти голой" вечеринки Ивлеевой

Какие последствия уже наступили для звезд после "почти голой" вечеринки Ивлеевой

Разрываются контракты, отменяются концерты, вырезаются из эфиров Гости "почти голой" вечеринки, которую устроила Анатасия Ивлеева, извиняются за свое участие в мероприятии, но несмотря на это для некоторых последствия уже наступили, рассказала СММ-редакция amic.

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Комментарии
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Александр Глущенко
Кто из этих говномесов и путан  и , как помогают бойцам СВО?  раненным в том числе . Сколько раз они ездили на линию фронта с концертами ? Или неЗЗя потому , что ноют под фонограммы .. Чего и сколько купили на свои деньги , которые им платит народ за концерт , даже не всегда под фонограмму? Кому они хотят бы  адресно помогают ?
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