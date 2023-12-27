Какие последствия уже наступили для звезд после "почти голой" вечеринки Ивлеевой

Александр Глущенко

Кто из этих говномесов и путан и , как помогают бойцам СВО? раненным в том числе . Сколько раз они ездили на линию фронта с концертами ? Или неЗЗя потому , что ноют под фонограммы .. Чего и сколько купили на свои деньги , которые им платит народ за концерт , даже не всегда под фонограмму? Кому они хотят бы адресно помогают ?