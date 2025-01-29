Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • александр мозговой
    Главное- с перхотью покончено !!! что теперь на очереди, какие еще проблемы с волосами и головой ? Не было видно деся...Стал известен гон...
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    В задницу их, умер максим ну и хер с нимПростили в Кремле...
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«Поступок удивляет»: Киркорова пристыдили за выступление на свадьбе в США

«Поступок удивляет»: Киркорова пристыдили за выступление на свадьбе в США

Народному артисту РФ Филиппу Киркорову стоит потратить гонорар с выступления на свадьбе в США на нужды специальной военной операции на Украине, заявил руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

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