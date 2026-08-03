КОНКАКАФ призвала провести анализ пребывания Инфантино на посту президента ФИФА после отмены продажи доли в FIFA Forward Enterprise

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала провести всесторонний анализ деятельности Джанни Инфантино на посту президента ФИФА после того, как организация отказалась от планов по продаже доли в дочерней компании FIFA Forward Enterprise.
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