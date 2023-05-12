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Контекст истории создания Saab 32

На заре реактивной эры самолёты были похожими. И даже несмотря на то, что я не очень люблю тезисы а-ля «все самолёты одинаковые», в данном контексте я готов его принять.

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