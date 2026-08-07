Нейропсихолог Кузьмина объяснила, как вырастить самостоятельных детей

Нейропсихолог Анастасия Кузьмина рассказала, как избегать бытовой беспомощности у детей. Она отметила, что родители часто сами мешают развитию навыков, выполняя все за ребенка, и подчеркнула важность без оскорблений обучать их самостоятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии