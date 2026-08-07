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Царьград

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Нейропсихолог Кузьмина объяснила, как вырастить самостоятельных детей

Нейропсихолог Кузьмина объяснила, как вырастить самостоятельных детей

Нейропсихолог Анастасия Кузьмина рассказала, как избегать бытовой беспомощности у детей. Она отметила, что родители часто сами мешают развитию навыков, выполняя все за ребенка, и подчеркнула важность без оскорблений обучать их самостоятельности.

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