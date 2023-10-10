Гюндоган об ЛЧ: «Барса» может конкурировать с лучшими в мире. Думаю, мы можем дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его»

«Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире. Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, – потому что другие команды тоже очень хороши – мы сможем далеко продвинуться.