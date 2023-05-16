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В США призвали поднять потолок госдолга, чтобы "не доставлять удовольствия" России и Китаю

В США призвали поднять потолок госдолга, чтобы "не доставлять удовольствия" России и Китаю

Сенатор от Демократической партии Питер Уэлч в ходе своего выступления в конгрессе предложил поднять потолок госдолга, чтобы не допустить дефолта и не "доставить таким образом удовольствия России и Китаю".

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