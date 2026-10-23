Юморные рассказы Стук появился внезапно. Еду я с работы, никого не трогаю, и вдруг сзади: тук-тук.
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Бывает.…
У меня так банка под сиденьем стучала! Но муж сразу нашёл 🤣