Исследование: примерно треть россиян хотят быть руководителями

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие». При этом 42% не хотели бы руководить другими людьми, а 6% уже попробовали руководящую работу и больше быть управленцами не желают33% россиян в возрасте 18-65 лет хотели бы работать на руководящих должностях, а у 6% жителей страны был такой опыт, и они не хотят его повторить, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».