Авербух о распадах танцевальных дуэтов: «Тенденция очень тревожная. Почему-то многие решили, что за один сезон можно покорить все вершины»

Илья Авербух назвал тревожной тенденцией распады танцевальных дуэтов в России. – Если в трех видах программы уровень чемпионата России и финала Гран-при даже выше, чем на соответствующих международных соревнованиях, то в танцах мы наблюдаем определенный спад.