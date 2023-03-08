Авербух о распадах танцевальных дуэтов: «Тенденция очень тревожная. Почему-то многие решили, что за один сезон можно покорить все вершины»

Илья Авербух назвал тревожной тенденцией распады танцевальных дуэтов в России. – Если в трех видах программы уровень чемпионата России и финала Гран-при даже выше, чем на соответствующих международных соревнованиях, то в танцах мы наблюдаем определенный спад.
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