Журналист Sky News Беннет: Заявление Зеленского о территориях порадует Москву

АНГЕЛ АНГЕЛ

Зе и его компании надо валить в ЕС с террористами, бандеровцами, нациками и им сочувствующими там и сразу в ЕС и НАТО будут, а то что они себе во Франции, Англии место под солнцем обеспечат нет сомнений. Не даром более 40% поставляемого вооружения ушло на черный рынок. Там есть все прелести цивилизации, евроценности, а можно и в Нидерландах и Англии разгуляца по полной программе.... Евро халява вам там гарантирована, а не дадут сами возьмете, не даром они вас обучали, тогда им Волынская резня, детской шалостью покажется, игрой в песочнице....