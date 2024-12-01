Политический обозреватель вещающего в Соединённом Королевстве телевизионного канала Sky News Айвор Беннета предположил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин будет рад, когда узнает о том, что Киев согласен перестать претендовать на утерянные регионы в том случае, если ему позволят присоединиться к Организации Североатлантического Договора.
Журналист Sky News Беннет: Заявление Зеленского о территориях порадует Москву
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Зе и его компании надо валить в ЕС с террористами, бандеровцами, нациками и им сочувствующими там и сразу в ЕС и НАТО будут, а то что они себе во Франции, Англии место под солнцем обеспечат нет сомнений. Не даром более 40% поставляемого вооружения ушло на черный рынок. Там есть все прелести цивилизации, евроценности, а можно и в Нидерландах и Англии разгуляца по полной программе.... Евро халява вам там гарантирована, а не дадут сами возьмете, не даром они вас обучали, тогда им Волынская резня, детской шалостью покажется, игрой в песочнице....
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14 час.
MS
Mikhail Stepanov
Да России похрен на слова этой жидобандеровской мрази! Территория бывшей Украины будет полностью зачищена от фашиствующих бандеровцев!
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2 час.
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