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«Но-но-но, попрошу»: к миллионам Евгения Петросяна потянулись чужие жадные ручки

«Но-но-но, попрошу»: к миллионам Евгения Петросяна потянулись чужие жадные ручки

Высокооплачиваемому юмористу приходится держать ухо востро, чтобы не потерять деньги. Евгений Петросян © Pavel Kashaev/globallookpress.

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Комментарии
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Sergey
Милиарды долларов Е.Петросяна я направлю в помощь бедным жителям США и Великрбритании!!! По справедливости!  🙃
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13 час.
Виталий Кирпиченко
Странная Россия с её обитателями. Инженеры, писатели, рабочие, работая денно и нощно, имеют крохи, тут же &quot;артисты&quot; сериалов, которые никто не смотрит(все на одно лицо от хирурга Мурадова) миллиардами швыряются. Не далеко от них ушёл и Петросян: срывает аплодисменты только за прочитанный с листочка новый анекдот из гробницы Египта, или постоит на одной ноге, скрючив рожу, это вызывает бурю восторга и даже слёзы у мужественных мужчин,  прошедших огни и воды..  И деньги-деньги потоком?!
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12 час.
А
Алексей
Согласен.Обидно,когда сельский труженик за копейки тяжелым трудом выращивает хлеб,а лицедеи гребут миллионы.Весь мир сошел с ума.
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3 час.

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