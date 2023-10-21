«Но-но-но, попрошу»: к миллионам Евгения Петросяна потянулись чужие жадные ручки

Виталий Кирпиченко

Странная Россия с её обитателями. Инженеры, писатели, рабочие, работая денно и нощно, имеют крохи, тут же "артисты" сериалов, которые никто не смотрит(все на одно лицо от хирурга Мурадова) миллиардами швыряются. Не далеко от них ушёл и Петросян: срывает аплодисменты только за прочитанный с листочка новый анекдот из гробницы Египта, или постоит на одной ноге, скрючив рожу, это вызывает бурю восторга и даже слёзы у мужественных мужчин, прошедших огни и воды.. И деньги-деньги потоком?!