В двух домах в Сасовском районе Рязанской области полицейские изъяли более 6 килограммов марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» во взаимодействии с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли деятельность жителя Сасовского района, который подозревается в изготовлении и хранении марихуаны в крупном размере.
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