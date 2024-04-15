В двух домах в Сасовском районе Рязанской области полицейские изъяли более 6 килограммов марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» во взаимодействии с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли деятельность жителя Сасовского района, который подозревается в изготовлении и хранении марихуаны в крупном размере.