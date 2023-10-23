Лучших сельских старост Подмосковья наградили в профессиональный праздник

День сельского старосты впервые отмечают в Подмосковье 23 октября. Накануне праздника депутаты Мособлдумы провели в Сергиевом Посаде мероприятие, посвященное развитию этого важного института, и наградили успешных народных активистов.
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