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Лучших сельских старост Подмосковья наградили в профессиональный праздник

Лучших сельских старост Подмосковья наградили в профессиональный праздник

День сельского старосты впервые отмечают в Подмосковье 23 октября. Накануне праздника депутаты Мособлдумы провели в Сергиевом Посаде мероприятие, посвященное развитию этого важного института, и наградили успешных народных активистов.

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