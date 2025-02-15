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  • Игорь Рябин
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Чем занимаются внучки президента СССР Михаила Горбачёва – рок в помощь Украине и водка «Зеленский»

Чем занимаются внучки президента СССР Михаила Горбачёва – рок в помощь Украине и водка «Зеленский»

Чем занимаются внучки президента СССР Михаила Горбачёва – рок в помощь Украине и водка «Зеленский» Евгения КомароваКомментируя, где и как живут внучки президента СССР Михаила Горбачёва, в прессе вспоминают организацию рок-выступлений в поддержку Украины и водку «Зеленский».

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