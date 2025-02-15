Чем занимаются внучки президента СССР Михаила Горбачёва – рок в помощь Украине и водка «Зеленский» Евгения КомароваКомментируя, где и как живут внучки президента СССР Михаила Горбачёва, в прессе вспоминают организацию рок-выступлений в поддержку Украины и водку «Зеленский».
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