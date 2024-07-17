Тобольские коммунисты остались без памятника Ленину. Бывший мэр города Максим Афанасьев обещал вернуть памятник, однако ушел на повышение, а с врио градоначальника Яной Зубовой местным представителям КПРФ наладить контакт не удалось, сообщают источники URA.