Минюст Украины пообещал «простить» жителей новых регионов РФ, «принудительно» получивших российский паспорт

В министерстве юстиции Украины заявили, что жители новых регионов РФ и освобожденных ВС РФ территорий, которые получили российский паспорт «принудительно», не будут нести за это ответственности, но только при наличии доказательств применения психического принуждения к получению российского паспорта.
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