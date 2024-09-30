Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Минюст Украины пообещал «простить» жителей новых регионов РФ, «принудительно» получивших российский паспорт

Минюст Украины пообещал «простить» жителей новых регионов РФ, «принудительно» получивших российский паспорт

В министерстве юстиции Украины заявили, что жители новых регионов РФ и освобожденных ВС РФ территорий, которые получили российский паспорт «принудительно», не будут нести за это ответственности, но только при наличии доказательств применения психического принуждения к получению российского паспорта.

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