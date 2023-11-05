Выходцы из Google показали умный робот-пылесос с ИИ и голосовым управлением

Matic находится в разработке уже шесть лет — с тех пор, как его основатели Мехул Нариявала и Навнит Далал покинули Google Nest, чтобы использовать совместный опыт в разработке распознавания лиц и жестов в стартапе Flutter для создания автономного домашнего робота-уборщика.