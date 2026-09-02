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"Мне нравится". Жена Канье Уэста Бьянка Цензори высказалась о своих "голых" выходах

"Мне нравится". Жена Канье Уэста Бьянка Цензори высказалась о своих "голых" выходах

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори написала эссе для журнала Welcome в ответ на просьбу дать интервью. В нём она высказалась о своей любви к обнажению на публике и объяснила, почему не общается с журналистами.

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