Вскрывать нельзя оставить!

Как много в нашей жизни зависит от правильных законов, задумайтесь на минуточку! При этом у людей есть все возможности влиять на различные ситуации, используя различные инструменты, а вот животные продолжают оставаться фактически незащищенными перед произволом собственных же хозяев.
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