Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Археологи заявили, что нашли затерянный город, где Иисус совершал чудеса

Археологи заявили, что нашли затерянный город, где Иисус совершал чудеса

Десять лет археологи буквально по крупицам собирали историю древнего поселения на берегу Галилейского моря.

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